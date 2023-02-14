Айдос Сарым о Мади Ахметове и суицидах в армии Казахстана

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Депутат Мажилиса VII созыва Айдос Сарым ответил на вопросы BaigeNews.kz об армии и о бывшем коллеге Мади Ахметове.

О суицидах в казахстанской армии:

"Достаточно непростой вопрос. Мы трижды проводили заседания комитета (по обороне и безопасности мажилиса РК – Ред.) с Министерством обороны и комитетом солдатских матерей. Мы видим, что роста подобного рода преступлений нет. То есть нельзя сказать, что в прошлом году было 10 случаев суицида, а в этом году стало 20. Нет, наоборот, по некоторым преступлениям идёт снижение. Другое дело, что мы живём в открытое время, каждый такой факт становится сразу достоянием общественности. С одной стороны, да, мы имеем право знать, что происходит, но при этом мы должны немножко менять свою риторику. Понимаете, у нас другой армии нет и не будет...".

О том, почему Мади Ахметова не выдвинули на выборы от Amanat:

"Это решение съезда. И сам Мади, насколько я понимаю, хочет заняться учёбой. – То есть это обоюдное решение? – Я думаю, да. Мы разговаривали, встречались, он хочет продолжить обучение. У него золотой возраст. Точку на политике не ставит и не надо ставить. Он сейчас "обстрелялся", получил большой жизненный урок. Поверьте, все люди, все политики, даже самые выдающиеся имели свои эфик фейлы (большие провалы – Ред). Я думаю, если он сейчас не перегорит и так далее, из него может получиться очень сильный политик".