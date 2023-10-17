Айдарбек Сапаров посетил ряд сельхозпредприятий в Карагандинской области

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров встретился с фермерами Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава Министерства сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров посетил два района Карагандинской области, где готовят к запуску инвестиционные проекты. В Нуринском районе министр ознакомился с реализацией проекта по вводу орошаемых земель и строительством новой молочно-товарной фермы. В Осакаровском районе он посетил хлебоприемное предприятие и завод по производству сухого кобыльего молока, которые экспортирует свою продукцию за рубеж.

Также министр ответил на актуальные вопросы аграриев и рассказал о мерах поддержки. В разговоре с фермерами он отметил, что правительство приняло необходимые меры, чтобы минимизировать последствия неблагоприятных условий погоды, повлиявших на качество урожая. В частности, выделено льготное дизельное топливо для сушки зерна в объеме 62,5 тысячи тонн по удешевлённой цене, а фининститутами холдинга "Байтерек" проводится пролонгация кредитов без применения штрафных санкций в отношении товаропроизводителей.

"По линии Продкорпорации установлены справедливые закупочные цены для фермеров, участвующих в программах форвардного закупа и товарного кредита. Цена за пшеницу третьего класса составит 120 тысяч тенге, четвёртого класса – 105 тысяч тенге. Будет предоставлена возможность исполнения обязательств деньгами без применения штрафных санкций или с заменой на четвёртый класс с уплатой компенсации за ухудшение качества в размере 5%. Дана отсрочка сроком на один год по исполнению обязательств по форвардному закупу и товарному кредиту. Комиссия за 2023 год будет зафиксирована. За годичную пролонгацию фермер будет обязан выплатить только 3%", - сказал министр.

Отмечается, что в Карагандинской области в этом году посевная площадь составила 1,2 миллиона гектаров. В том числе один миллион гектаров - зерновых и зернобобовых культур. По оперативным данным, аграрии убрали 721,7 тысячи гектаров зерновых, или около 73% от общей площади. При средней урожайности 6,5 центнера с гектара намолочено 466,5 тысяч тонн зерна.