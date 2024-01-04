Айдар Сайтбеков стал новым замминистром внутренних дел Казахстана
Сегодня, 16:05
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Сегодня, 16:05Сегодня, 16:05
168Фото: СЦК
Айдар Сайтбеков назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Сайтбеков Айдар Муталикович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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