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Айдар Сайтбеков стал новым замминистром внутренних дел Казахстана

Сегодня, 16:05
АВТОР
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СЦК Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: СЦК

Айдар Сайтбеков назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Сайтбеков Айдар Муталикович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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