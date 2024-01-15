Айбат Ильясов освобожден от должности вице-министра просвещения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Ильясов Айбат Болатович освобожден от должности вице-министра просвещения в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении