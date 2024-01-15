  • 15 Января, 13:29
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Айбат Ильясов освобожден от должности вице-министра просвещения

Сегодня, 12:00
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primeminister.kz Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
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Фото: primeminister.kz

Айбат Ильясов освобожден от должности вице-министра просвещения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство. 

"Постановлением правительства Республики Казахстан Ильясов Айбат Болатович освобожден от должности вице-министра просвещения в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении

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