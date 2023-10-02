Автовладельцев будут уведомлять об истечении срока техосмотра

Новый вид push-уведомлений получат казахстанцы с сегодняшнего дня. Сообщения заблаговременно уведомляют об истечении срока действия диагностической карты технического осмотра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Электронного правительства.

Владельцев авто будут уведомлять об истечении срока документа за 30 дней. Отправленные push-уведомления будут доступны для просмотра в разделе "Уведомления" в мобильном приложении eGov mobile.

"Push-уведомления удобны тем, что сообщения приходят за месяц и у граждан есть время перевыпустить новый документ. Тем самым помогаем владельцам авто предотвратить многие риски. На сегодня в eGov mobile уже доступны 15 видов push-уведомлений для разных жизненных ситуаций. Со временем это количество будет увеличиваться", - отметил Председатель Правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Также в мобильном приложении eGov mobile доступен цифровой документ - "Диагностическая карта технического осмотра". Новый документ содержит сведения о владельце и механическом транспортном средстве и прицепов к нему с перечнем параметров технического состояния и результатах обязательного технического осмотра. В случае истечения срока документа он не будет отображаться в цифровых документах.

"Владельцы авто могут предъявлять электронный документ наравне с бумажным. Найти цифровой документ техосмотра можно на главной странице приложения eGov mobile в разделе "Цифровые документы". Владелец документа может открыть к нему доступ с помощью QR-кода, что поможет стороне, запрашивающей документ убедиться в его подлинности", - говорится на сайте eGov.kz

Если не установлено мобильное приложение, пользователю будет направлено SMS с информацией о поступлении нового уведомления от 1414 со ссылкой на скачивание приложения.