Авторские права, зарплаты и новые понятия: как будет меняться креативная индустрия Казахстана

Глава государства дал поручение, по развитию креативной индустрии в стране. Президент отметил, что необходимо разработать отдельный пакет мер поддержки "креативщиков". Учитывая это, в Казахстане уже готовят поправки в законодательство, которые включают в себя практические шаги для развития этой сферы. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с разработчиками законопроекта и представителями разных сфер творческих профессий, чтобы разобраться какие изменения требуются отечественной креативной индустрии.

В своём послании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность "креативного производства", основанного на творческом потенциале и интеллектуальном капитале граждан. Он подчеркнул, что этот сектор становится движущей силой развития крупных городов, притягивающих талантливых, творческих людей.

"В Казахстане данный сектор до сих пор не развит. Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до одного процента, а его доля в структуре занятости тоже крайне низка. При этом у нас есть целая плеяда соотечественников, благодаря своему таланту получивших признание даже на мировой арене. Мы должны создать все условия для масштабного развития креативной экономики в нашей стране", - заявил он.

На этой неделе в Сенате прошло заседание клуба молодых экспертов, которые озвучили свои предложения по развитию креативной индустрии, включая сферы медиа, кино, музыки, дизайна, образования, информационных технологий.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев сообщил, что депутаты готовят ряд поправок в законодательство РК, который сформирует "необходимый базис для дальнейшего эффективного развития сферы".

Мы пообщались с координатором рабочей группы по разработке законопроекта сенатором Жанной Асановой о том, на чём будет сделан акцент в этом документе.

"Что такое креативная индустрия? Это творческие люди, которые монетизируют свои идеи, превращают в продукт свои природные таланты. И нам нужно сейчас признать и защитить права творческих людей. Закрепить в глоссарии страны в первую очередь понятие креативной индустрии и всё, что связано с этим направлением. Сейчас этого нет. Для чего мы хотим закрепить эти понятия? Чтобы государство могло создавать программы поддержки. Потому что если есть определенный юридический статус, то открывается доступ к каким-то бюджетным программам, налоговым преференциям и так далее", - отметила она.

Депутат отметила, что инициативная рабочая группа по подготовке законопроекта создана в сенате с начала октября, и в неё входят депутаты, эксперты, юристы, представители центров развития креативных индустрий. Документ разрабатывается при поддержке министерств юстиции, культуры, образования.

Асанова сообщила, что базовым элементом законопроекта является защита авторских прав, которые в нашей стране на сегодня практически не соблюдаются.

"У нас есть учреждения по управлению авторскими правами – авторские общества, работа которых откровенно непрозрачна. Выплата заслуженных вознаграждений авторам песен, художественных произведений и так далее игнорируется полностью. Потому что сам механизм сбора этих вознаграждений изначально непрозрачен. Закон об авторском праве у нас с 1996 года практически не пересматривался. Единственное, в 2000-х годах ввели понятие "аккредитация", но это не решило проблему. Некоторые такие общества злоупотребляют своими полномочиями и, откровенно говоря, наносят ущерб авторам. Не все, есть и добросовестные", - сказала она.

По словам сенатора, из-за этой проблемы многие казахстанские молодые исполнители сейчас не хотят работать в Казахстане.

"Потому что у них нет гарантий, что они напишут песню, она станет хитом, и они получат честное вознаграждение за свой труд. И никто из нас знать не знает, что происходит в этих общественных объединениях по авторским правам", - добавила она.

Для исключения коррупции в этом вопросе эксперты решили прибегнуть к информационным технологиям.

"Сейчас мы рассматриваем возможность цифровизации данного процесса, чтобы повысить прозрачность. Если распределением будет заниматься программный комплекс, а не люди, тогда исключатся взаимоотношения между пользователями и авторским сообществом и не будет возникать коррупционные возможности", - пояснила она.

Еще один важный блок законопроекта, по словам депутата, касается образования. Разработчики обсуждают, как поддерживать молодые таланты, создавать площадки для их развития.

"Также мы хотим узаконить понятие "профессиональный художник", который каким-то образом когда-то выпал вообще из законодательства, и сейчас художник как профессия не признается законом. Об этом говорят все художники, к нам обращались союзы. И вот сейчас мы изобразительное искусство и понятие художник хотели бы ввести в закон, чтобы они могли монетизировать свою деятельность и получать поддержку", - сообщила наша собеседница.

Сенатор привела в пример такие страны как Корея, Япония, США, в которых очень развиты шоу-бизнес, кино, музыка, так как чётко выстроен механизм их поддержки.

"Мы тоже пришли к этому. У нас очень талантливый народ, поэтому мы должны его поддерживать, развивать и монетизировать их труд, чтобы творческие люди тоже могли становиться успешными людьми", - добавила она.

Асанова подчеркнула, что сейчас стоит задача этим законопроектом заложить фундамент, узаконить существование креативной индустрии, привести в порядок понятийный аппарат. А дальше – "нет предела совершенству".

Мы пообщались также с несколькими представителями разных сфер креативной индустрии Казахстана, чтобы услышать их мнение о том, чего не хватает нашим творческим соотечественникам.

Известная певица Мадина Садуакасова подтвердила, что защита авторских прав – один из приоритетных вопросов, который остро стоит в сфере шоу-бизнеса.

"Так получилось, что люди шоу-бизнеса никак не защищены – ни авторы, ни исполнители. У нас до сих пор в стране не могут определиться с каким-то единым авторским сообществом. Их очень много, некоторые даже не аккредитованы государством", - поделилась она.

Садуакасова напомнила о скандале с одним из казахстанских заведений, в котором отказывались исполнять песни на казахском языке.

"Все сразу начали возмущаться, но сути не поняли. Они не хотели ставить только потому, что к ним по одной песне приходят 10 авторских организаций. Они требуют с них какие-то выплаты, исполнители эти отчисления не видят. Авторы, может быть, получают, но это тоже не факт. Поэтому авторское сообщество, мне кажется, должно быть единое, государственное", - разъяснила ситуацию она.

Певица однозначно заявила, что в музыкальной сфере в Казахстане нет поддержки со стороны государства.

"Мы как уже состоявшиеся артисты можем двигаться дальше сами, но молодым исполнителям, я думаю, очень сложно. Какая-то должна быть организация, которая будет поддерживать именно креативную молодёжь – исполнителей, композиторов, авторов. Они очень креативные, творческие, смелые. Их надо поддерживать, чтобы не было утечки талантов", - подчеркнула она.

Кинорежиссер Адильхан Ержанов также согласился с тем, что поддержка людей, творящих новые продукты, должна начинаться с защиты их авторских прав.

"Конечно, я за поддержку авторов на всех уровнях. Если брать конкретно кино, то было бы неплохо усилить защиту авторских прав композиторов, художников, сценаристов, режиссёров – всех, кто вкладывает свой труд. Можно позаимствовать опыт Франции, например, где по законодательству автор надёжно защищён. Так будет легче твориться, и искусство будет больше цениться", - сказал он.

Популярная художница из Астаны Айгерим Карбаева, изображающая душевные сюжеты в национальном стиле, отметила, что на своём творческом пути рассчитывает только на свои силы. Но всё же она уверена в том, что креативщиков нужно поддерживать.

"Креативная экономика завязана на людях, на личностях, на индивидуальностях. В здоровой экономике должна быть поддержка для таких людей. И это будет огромный плюс для развития культуры, узнаваемости страны в мире. Было бы здорово, если бы государство поддерживало творческих людей, были какие-то программы, гранты. Мне как предпринимателю хотелось бы иметь какие-то налоговые льготы", - отметила она.

Айгерим самостоятельно удалось развить свой индивидуальный стиль и бренд, который узнаваем и привлекает внимание не только казахстанцев, но и туристов. Её продукцию часто приобретают как подарок в другие страны.

Узнали мы и о проблемах в театральной сфере. Здесь всё просто – низкие зарплаты, о которых уже давно говорят работники культуры.

"Нужно поднимать зарплаты, чтобы работникам не приходилось работать на нескольких работах. Они с 9 утра до 21:00 вечера работают: готовятся к спектаклям, занимаются вокалом, ставят музыкальные, танцевальные номера. В дни, когда идут показы спектаклей, команда возвращается домой в 22-23 часа ночи. По выходным также. Они отдыхают только один день в неделю – в понедельник", - отметил руководитель отдела информации и связей с общественностью астанинского МТЮЗ-а Әділғазы Кереев.

В театре уже год с аншлагами ставят спектакль "Гауһартас", о котором мы писали ранее. Билеты на постановку раскупаются за час, после их появления в продаже. Причём музыкальный номер "Қудаша" из спектакля попал в тик-ток и стал трендом среди молодежи не только в Казахстане, но и в Китае и Турции.

Креативная индустрия включает в себя огромное количество направлений, и это далеко не только творческие профессии. В этом материале мы показали только одну из её многочисленных граней.

Если говорить об искусстве, то в Казахстане сейчас можно наблюдать новую волну во всех сферах: музыка, кино, изобразительное творчество, анимация и так далее. И, самое главное, что всё это находит своего благодарного зрителя, слушателя, покупателя. Люди с удовольствием смотрят отечественные фильмы, сериалы, которые стали вдруг такими честными и родными. В поиске своей национальной идентичности казахстанцы ищут родной колорит в искусстве. Таланты есть, спрос тоже. Дело за малым – наладить поддержку от государства, чтобы наши звёзды сияли ещё ярче.