Автопарк выплатит пострадавшему от наезда автобуса ребенку 800 тысяч тенге в Караганде

В суде №2 Казыбекбийского района Караганды рассмотрели гражданское дело о компенсации морального вреда ребёнку, пострадавшему в ДТП с автобусом. Семья рассчитывала на три миллиона тенге, но получит только 800 тысяч, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 25 мая 2022 года.

"Водитель автобуса, поворачивая на дополнительный разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнего, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате здоровью ребёнка причинён вред средней тяжести", - сообщили в суде.

Постановлением госавтоинспектора производство по досудебному расследованию в отношении водителя прекратили. В его действиях не нашли состава уголовного правонарушения.

При этом представителю несовершеннолетнего разъяснили право обращения в суд с требованием компенсации морального вреда, причинённого источником повышенной опасности.

"Суд принял во внимание жизненную важность личных неимущественных благ как здоровье человека, степень испытываемых ребёнком нравственных и физических страданий, физическую боль, состояние страха в результате произошедшего. Исходя из представленных доказательств, суд пришёл к выводу об удовлетворении иска частично, и взыскал с ТОО "А." в пользу Б. в интересах несовершеннолетнего ребёнка компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч тенге", - сообщили в суде.

Решение вступило в законную силу.