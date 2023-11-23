Автомобильный пункт пропуска "Нур Жолы" будет работать круглосуточно

По инициативе казахстанской стороны достигнуты договоренности с Китаем об увеличении пропускной способности и времени работы автомобильных пунктов пропуска на границе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

Сообщается, что самый крупный автомобильный пункт пропуска на границе Китая и Казахстана "Нур Жолы" переводится на круглосуточный режим работы, остальные автомобильные пункты переходят на ежедневный 12-ти часовой рабочий график.

В Комитете госдоходов также сообщили, что проводится полная модернизация и техническое дооснащение 10 пунктов пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном, а также главного диспетчерского управления в Астане.

Отмечается, что модернизация предусматривает полную автоматизацию всех бизнес-процессов, а также увеличение количества автомобильных полос на въезд и выезд, что повысит пропускную способность в шесть раз. Также проводится работа по совершенствованию информационных систем органов госдоходов для оцифровки всех таможенных операций.

Завершение модернизации планируется в 2024 году, что создаст условия для комфортного прохождения границы, а также ускоренного и прозрачного проведения контроля.

Также сообщается, что на границе со странами ЕАЭС для повышения пропускной способности предусмотрена реконструкция пунктов пропуска в рамках Концепции развития транспортно-логистического потенциала. Здесь планируют провести автоматизацию контрольных функций органов госдоходов на казахстанско-кыргызской границе за счёт оснащения автоматическими шлагбаумами, видеокамерами со считыванием номеров и весовым оборудованием.