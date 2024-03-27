Автомобильный мост рухнул в США, шесть человек пропали без вести
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Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,5 километра обрушился в американском Балтиморе после того, как в него врезалось грузовое судно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей BBC.
По данным местных властей, в результате происшествия с моста через реку Патапско упали несколько автомобилей, в том числе грузовик с прицепом.
В мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali, который ходит под флагом Сингапура. Судно направлялось из порта Балтимра в Коломбо (Шри-Ланка), оно было зафрахтовано судоходной компанией Maersk.
В результате столкновения контейнеровоз застрял среди обломков рухнувшего моста. Федеральное Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) сообщило, что перед столкновением с опорой моста судно Dali "потеряло ход".
Шесть человек до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщил на пресс-конференции министр транспорта штата Мэриленд. Есть опасения, что они упали в воду. Двух человек вытащили из воды. Один из них отказался от медицинской помощи. Второй был в тяжёлом состоянии и доставлен в больницу. Все они – рабочие, ремонтировавшие дорожное покрытие на мосту в ночь столкновения.
Как сообщил губернатор Мэриленда Уэс Мур, судно перед столкновением подало сигнал бедствия, и рабочие перед столкновением успели перекрыть движение. "Эти люди герои", – подчеркнул Мур.
Как сообщил президент США Джо Байден, столкновение контейнеровоза с опорой моста не было преднамеренным и произошло случайно. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение. На месте происшествия также работают сотрудники ФБР
Maersk выпустила заявление, в котором уточнила, что судно было арендовано ею и перевозило груз для ее клиентов. Управляла судном компания Synergy Group. В последней сообщили, что экипаж Dali состоит из 22 человек, все они — граждане Индии. Они не пострадали, кроме царапины на голове у одного из моряков.
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