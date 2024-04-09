Автомобильный мост обрушился в России, погибла женщина

В российском городе Вязьма обрушился автомобильный мост, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС Смоленской области РФ.

Мост, называемый Панинский путепровод, проходит над железнодорожными путями. Об обрушении моста сообщили очевидцы.

"На момент обрушения на мосту находилось несколько автомобилей (три легковых и один грузовой). В результате происшествия пострадали шесть человек. Женщина 1987 года рождения погибла, пять человек госпитализированы, из них один ребёнок 2010 года рождения", – сообщили в МЧС.

Сообщается, что состояние пострадавших средней степени тяжести и тяжёлое. Все имеют множественные травмы.

На месте ЧП ведутся аварийно-восстановительные работы. Привлечено 133 специалистов и 23 единицы техники.

По данным властей области, из-за обрушения путепровода повреждены сети газоснабжения. От газа отключены 69 юридических лиц, пять котельных и около 8800 физических лиц. На месте работают аварийные бригады газовиков.