Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут работать несколько дней
Сегодня, 16:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:06Сегодня, 16:06
151Фото: inform.kz
В связи с празднованием Наурыза не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.
"С 21 по 23 марта пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщили в ведомстве.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений.
Самое читаемое