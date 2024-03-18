Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут работать несколько дней

В связи с празднованием Наурыза не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.

"С 21 по 23 марта пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщили в ведомстве.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений.