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Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут работать несколько дней

Сегодня, 16:06
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inform.kz Сегодня, 16:06
Сегодня, 16:06
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Фото: inform.kz

В связи с празднованием Наурыза не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.

"С 21 по 23 марта пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщили в ведомстве.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений.

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