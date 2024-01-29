Автомобилисты готовят иски в суд на службы ЖКХ Петропавловска

Свыше десяти автомобилистов в Петропавловске намерены подать в суд на местный ЖКХ. Пострадавшие в ДТП водители надеются доказать, что их аварии - не результат быстрой езды и лихачества, а халатность подрядчиков, которые должны заниматься зимним содержанием дорог. Многие из будущих истцов до сих больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Светлана Вылубкова за рулём 20 лет. За это время ни одной аварии – говорит женщина. Пока 19 января на дороге Новопавловска - Солнечный не попала в восьмисантиметровую колею. Авто выкинуло на обочину в кучу снега, который коммунальщики не вывезли своевременно.

"Бампер передний пострадал, правая сторона, фара правая вылетела, подкрылок улетел, разломался, защита вся с правой стороны вдребезги – это всё денег стоит. Там больше 700 тысяч точно ремонт. Я обратилась в горотдел, написала заявление, что я материальный ущерб понесла. Вот письмо нам дали, что ЖКХ признали виновным. Мы намерены группой взыскать с отдела ЖКХ за то, что дороги не чистят", - сказала женщина.

Вячеслав Птицын попал в ДТП в один день, в одном месте со Светланой, но с разницей в пять минут. В салоне с ним были жена и двое маленьких детей. Машину закрутило и вынесло из колеи. Чудом никто не пострадал, считает петропавловец.

"Мы не нарушали скоростной режим. Я ехал где-то 20 км/ч, учитывая колею, но всё равно выбросило в кювет. Поломало весь низ, защиту, оба бампера. Я так считаю, что подрядчик, кто подрядился чистить этот участок дороги, не выполняет в полном объёме свои обязанности. Я уже был у специалистов – мне это всё оценили в 110 тысяч тенге", - сказал Вячеслав.

И таких случаев за одну неделю набралось 11. Водители создали единый чат и все намерены присоединиться к коллективному иску, чтобы через суд взыскать с акимата компенсацию за моральный и материальный вред. По словам горожан, двое пострадавших до сих пор в больнице.

По данным департамента полиции региона, за последние 10 дней на этом участке дороги официально зарегистрировано три аварии, в которых пострадало три человека. Стражи порядка заверили, что тоже следят за работой коммунальных служб.

"Ежедневно проводится обследование по качеству зимнего содержания улиц Петропавловска. При выявлении колийности или других дефектов в содержании уличной дорожной сети, составляется акт, выдаётся предписание на их устранение, а также в отношении лиц применяется меры административного характера", - сообщил начальник отдела административной полиции УП Петропавловска Рустем Тасбулатов.

В городском акимате уверяют – дороги чистят тщательно и днём, и ночью.

"Естественно, на дорогах образуются колеи. Коммунальные службы работают у нас в усиленном режиме с декабря. В городе всего девять маршрутов, куда также эта улица входит, и согласно графику там производится уборка, механизированная очистка. Касательно жалобы горожан и желания их подать в суд. Это, конечно же, их законное право", - отметила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

Статистика по ДТП в регионе удручающая – только за неполный январь погибли четыре человека, свыше 20 получили травмы. Североказахстанцы отмечают: проблемы со снегоуборкой есть не только в городских, но и на республиканских дорогах. Так в жуткой аварии на трассе Жезказган - Петропавловск вблизи села Новоникольское погибли два человека, еще четверых госпитализировали. Сразу после случившегося в полиции назвали причину – глубокая колея и наледь.