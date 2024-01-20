Автомобиль въехал в толпу зрителей на мотошоу в Италии

В Вероне в день открытия международного байк-шоу Motor Bike Expo автомобилист не справился с управлением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".

Каскадёр, выполняя трюк на автомобиле, не справился с управлением и врезался в ограждение, за которым стояли зрители, госпитализировали девять человек. Отмечается, что автомобилист вёл машину ногами, сидя на крыше авто. Он потерял управление и въехал в ограждение, где стояли люди.

По информации AP News, девять человек были доставлены в медучреждения с легкими травмами, а находившийся за рулем машины не пострадал. При этом итальянский телеканал Sky TG24 сообщил, что всего травмы получили 14 человек.