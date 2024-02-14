Автомобиль сгорел по дороге в аэропорт в Астане

В Астане ликвидировали возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.

В 16:39 столичные огнеборцы выехали на поступивший вызов о возгорании машины в районе аэропорта на южной объездной дороге.

"В 17:19 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Всего было задействовано 13 человек личного состава и две единицы техники ДЧС Астаны", - сообщили в МЧС.