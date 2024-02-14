Автомобиль сгорел по дороге в аэропорт в Астане
Сегодня, 18:40
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Сегодня, 18:40Сегодня, 18:40
61Фото: МЧС РК
В Астане ликвидировали возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.
В 16:39 столичные огнеборцы выехали на поступивший вызов о возгорании машины в районе аэропорта на южной объездной дороге.
"В 17:19 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Всего было задействовано 13 человек личного состава и две единицы техники ДЧС Астаны", - сообщили в МЧС.
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