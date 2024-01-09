Автомобиль с людьми ушёл под лёд в Актюбинской области, погиб мужчина
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актюбинской области три человека оказались подо льдом в утонувшем автомобиле, один из них не смог выбраться на берег и погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, случай произошёл на озере Шалкар. Автомобиль "ВАЗ-2110" утонул подо льдом, а внутри находились трое мужчин.
"Двое мужчин 1980 и 1971 года рождения выбрались на берег своими силами, спасатели разместили их на передвижном временном отопительном пункте, медицинская помощь не требовалась. Третий мужчина 1972 года рождения утонул, спасатели извлекли тело утонувшего из-под льда", - сообщили в ДЧС.
Спасатели напомнили, что безопасная толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров на человека, не менее 25 сантиметров для организации массовых спортивных и праздничных мероприятий и автомобильных переходов.
Самое читаемое
- Восьмилетняя девочка рассказала об истязаниях опекуна в Алматинской области
- Завершено расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой
- Катались на капоте: 17-летняя девушка погибла в ЗКО
- Самая красивая девушка Намибии решила баллотироваться в президенты
- Ветерана привлекли к поиску провалившегося автобуса со спасателями в Павлодарской области