Автомобиль горел в районе угольного разреза в Акмолинской области

В Акмолинской области произошло возгорание легкового автомобиля, передает BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ДЧС, сообщение о возгорании авто поступило в 8:29 часов утра. В селе Сарадыр Ерейментауского района на площади четыре квадратных метра горел автомобиль.

В тушении были задействованы пять спасателей и одна единица техники.

В 9:10 часов пожар удалось локализовать, спустя еще четыре минуты он был потушен.

Отмечается, что причина пожара устанавливается.