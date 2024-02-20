  • 20 Февраля, 10:42
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Автомобиль горел в районе угольного разреза в Акмолинской области

Сегодня, 09:51
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:51
Сегодня, 09:51
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Фото: baigenews.kz

В Акмолинской области произошло возгорание легкового автомобиля, передает BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ДЧС, сообщение о возгорании авто поступило в 8:29 часов утра. В селе Сарадыр Ерейментауского района на площади четыре квадратных метра горел автомобиль.

В тушении были задействованы пять спасателей и одна единица техники.

В 9:10 часов пожар удалось локализовать, спустя еще четыре минуты он был потушен.

Отмечается, что причина пожара устанавливается.

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