Автоматизировать транспортный контроль с помощью цифровых решений поручил Смаилов

Обсуждены актуальные вопросы развития транспортной отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Министр транспорта Марат Карабаев доложил премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову, что на сегодняшний день в республике сформированы и функционируют 13 международных транспортных коридоров: пять железнодорожных и восемь автомобильных. За 10 месяцев объём транзитных перевозок ж/д транспортом вырос на 19% до 22,5 миллиона тонн грузов, автотранспортом – на 17% до 3,4 миллиона тонн.

Он отметил, что реконструкцией и ремонтом в 2023 году охвачено 10,7 тысячи километров автодорог. В частности, уже открыто движение по некоторым проектам пятилетней давности: участки Караганда – Алматы, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Атырау – Астрахань, Мерке – Бурылбайтал. Полное их завершение запланировано на 2024 год, при этом в нынешнем году введено в эксплуатацию 856 километров.

По словам Карабаева, стоит задача в ближайшие годы реконструировать республиканские трассы протяженностью 4,7 тысячи километров (13 приоритетных проектов). Наряду с этим для ремонта проработан перечень основных региональных дорог на 4,3 тысячи километров, где имеются нарекания со стороны населения.

Глава Минтранспорта также отметил, что республиканская сеть в полном объёме охвачена экспертизой качества. За этот строительный сезон испытано девять тысяч проб, из которых две тысячи не соответствовали нормативам. Все несоответствия устранены за счёт собственных средств подрядных организаций.

Министр также доложил об основных мерах по усилению технадзора, обеспечению сохранности автодорог, модернизации пограничных пунктов пропуска, развитию магистральной железнодорожной сети, обновлению локомотивного парка и увеличению мощности стыковых пунктов.

Также он представил информацию о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута и морских портов на Каспии, планах создания мультимодального транзитного коридора Россия – Казахстан – Китай с использованием трансграничной реки Иртыш, а также основных шагах в сфере авиационного транспорта, в том числе по созданию в Казахстане авиатранзитных хабов.

В ходе обсуждения премьер-министр обозначил необходимость планомерно увеличивать внутреннее производство битума для дорожных работ и заранее учитывать имеющиеся объёмы при подготовке новых проектов, а также переходить на более качественные материалы и автоматизировать транспортный контроль посредством новых цифровых решений.

"Системы с видеонаблюдением позволяют эффективно следить за сохранностью дорожного полотна. Мы новые дороги строим, по ним ездят большегрузные автомобили с перевесом. Такие факты имеются в регионах: ездят машины весом от 40 тонн и более. Вот такая машина поездит несколько месяцев и новой дороге конец. Акиматам регионов нужно уделить данному вопросу самое пристальное внимание", — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, он указал на важность применения отраслевыми квазигосударственными компаниями ("Қазақстан темір жолы", "Казавтожол") оффтейк-контрактов для поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения количества государственных грантов для подготовки соответствующих специалистов.

Премьер-министр напомнил, что Глава государства поставил чёткую задачу по доведению доли транспортной отрасли в ВВП до 9%. Поэтому требуется убрать все сдерживающие факторы развития транспортного и транзитного потенциала республики.

"Одним из главных барьеров отрасли являются затяжные административные процедуры на границе и в аэропортах. Здесь мы тоже должны поработать. У нас есть договоренности с соседними странами по интеграции информационных систем с тем, чтобы мы выстроили одну логистическую цепочку по всему Среднему коридору", — отметил Алихан Смаилов.

По его словам, отдельным вопросом стоит качество проводимых дорожно-строительных работ. В частности, Карагандинская, Алматинская и Акмолинская области до сих пор не обеспечили 100% экспертизу качества местной сети дорог.

"Помимо этого, некоторые регионы ведут строительно-монтажные работы без контроля со стороны технического надзора. Договоры с технадзором заключаются поздно либо вовсе не заключаются. Это напрямую влияет на качество работ", — указал премьер-министр.

Глава правительства также акцентировал внимание на необходимости наращивать потенциал отечественной промышленности. Она должна закрывать основные потребности транспортной отрасли, начиная от производства битума и рельс до тепловозов и большегрузных авто.

"Для этого министерствам транспорта и промышленности, АО “Самрук-Қазына” требуется выстроить четкие планы развития промышленности с учетом потребностей транспортной отрасли", — сказал он.

В заключение Алихан Смаилов поручил принять меры по обеспечению строительства паромов на Каспии с 2024 года, проработать вопросы регулирования стратегических подъездных путей, рассмотреть вопрос создания Института развития транспорта и логистики, обеспечить резервирование земель под инфраструктурные автодорожные и железнодорожные проекты.