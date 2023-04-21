Автомашинам изменили время проезда по Bus Lane на одной из улиц Астаны

Фото: акимат Астаны

В Астане с 22 апреля изменится время передвижения автомобилей по выделенной полосе для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от улицы Пушкина до улицы Манаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Курсировать по выделенной полосе всем автомобилям, кроме общественного транспорта, будет запрещено с 06:30 до 20:00 в будние дни. В выходные и праздничные дни автомобилям разрешат передвигаться по Bus Lane.

"Нововведение внедряется в тестовом режиме для эффективного выстраивания автомобильных потоков внутри города, а также для решения вопроса по использованию специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни. Просим всех участников дорожного движения быть бдительными и заранее планировать свой маршрут. Водителям необходимо руководствоваться установленными дорожными знаками и соблюдать требования правил дорожного движения РК", — отметили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.