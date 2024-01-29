Автобус сбил стоявшего на обочине пешехода в Таразе

В Таразе автобус насмерть сбил пешехода. Жуткие кадры аварии распространяют в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Almaty.tv.

По словам очевидцев, автобус превысил скорость, и, чтобы избежать столкновения с автомобилем, свернул на обочину, где стоял 45-летний мужчина.

В полиции по факту начали досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса. Это нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"Сотрудниками департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по факту смертельного наезда на пешехода. В отношении водителя автобуса решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначены судебные экспертизы", - сообщила руководитель пресс-службы областного ДП Гульсара Мухтаркулова.

Автобус водворен на специализированную штрафстоянку.