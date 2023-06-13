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almaty.tv Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54
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Фото: almaty.tv

Автобус с пассажирами врезался в забор здания в Алматы

Видео с городским автобусом, который попал в ДТП в Алматы, появилось в социальных сетях, передает BaigeNews.kz. Общественный транспорт на полном ходу съехал с проезжей части и врезался в забор административного здания.

"В результате ДТП два пассажира общественного транспорта получили телесные повреждения и для медицинского обследования доставлены в больницу. Факт ДТП принят в производство сотрудниками УП Турксибского района", - сообщили в ДП города.

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Сегодня, 15:54
260
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