Автобус с пассажирами врезался в забор здания в Алматы

Фото: almaty.tv

Видео с городским автобусом, который попал в ДТП в Алматы, появилось в социальных сетях, передает BaigeNews.kz. Общественный транспорт на полном ходу съехал с проезжей части и врезался в забор административного здания.