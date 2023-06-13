Автобус с пассажирами врезался в столб в Шымкенте

Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

В Шымкенте у автобуса отказали тормоза, и он врезался в столб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Как рассказал водитель автобуса маршрута №103, он намеренно врезался в опору, чтобы избежать более серьезной аварии.

"Чтобы не столкнуться с машинами, выбрал самый лучший вариант. Съехал с дороги, увидел столб, выбрал траекторию и въехал в него, иначе бы столкнулся с другими автомобилями", — рассказал водитель.

Кроме водителя в автобусе находились пассажиры. По счастливой случайности, в аварии нет пострадавших.

ДТП случилось 13 июня днём, на той же улице Байтерекова, где 8 апреля произошла жуткая трагедия. Под колесами неуправляемого автобуса тогда оказались шесть человек. Трое из них скончались на месте, а двое, не приходя в сознание, в больнице.