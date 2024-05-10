Автобус с пассажирами упал с моста в Петербурге

В Петербурге автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек", — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Водитель автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста. В управлении МВД сообщили, что его уже задержали. Возбуждено дело.