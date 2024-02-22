Автобус с пассажирами сломался в мороз на трассе в Костанайской области
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
109Фото: скриншот
Пассажирский автобус в связи с ухудшением погодных условий, сломался на трассе по дороге в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"Автобус, следовавший из Узбекистана в Россию, оказался в трудной ситуации с 58 пассажирами на борту из-за технических неисправностей.
Сотрудники дорожно-эксплуатационного участка оперативно прибыли на место, привезли новый аккумулятор и помогли отогреть транспортное средство", - сообщили в "КазАвтоЖол".
Водитель и пассажиры не пострадали, в медицинской помощи не нуждаются.
Отметим, в Костанайской области в течение нескольких дней наблюдаются сильные морозы до -40С.
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