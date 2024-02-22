Автобус с пассажирами сломался в мороз на трассе в Костанайской области

Пассажирский автобус в связи с ухудшением погодных условий, сломался на трассе по дороге в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"Автобус, следовавший из Узбекистана в Россию, оказался в трудной ситуации с 58 пассажирами на борту из-за технических неисправностей.

Сотрудники дорожно-эксплуатационного участка оперативно прибыли на место, привезли новый аккумулятор и помогли отогреть транспортное средство", - сообщили в "КазАвтоЖол".

Водитель и пассажиры не пострадали, в медицинской помощи не нуждаются.

Отметим, в Костанайской области в течение нескольких дней наблюдаются сильные морозы до -40С.