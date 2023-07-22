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Автобус с пассажирами перевернулся в Карагандинской области
На трассе в Карагандинской области перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.
ДТП произошло 21 июля в 17:30 на автодороге Алматы-Екатеринбург в 10 километрах от посёлка Осакаровка. Рейсовый автобус направлялся по маршруту Алматы-Астана, в салоне находились 20 человек.
"33-летний водитель автобуса Yutong из-за сильного бокового ветра, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. В результате ДТП 65-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение", — сообщили в полиции.
Факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, отметили в ДП.
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