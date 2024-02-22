Автобус с иностранцами застрял на трассе в Костанайской области
Сегодня, 13:00
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Сегодня, 13:00Сегодня, 13:00
142Фото: ДЧС
Костанайские спасатели эвакуировали иностранцев с автотрассы республиканского значения "Екатеринбург-Алматы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Близ села Карабалык Костанайской области автобус с гражданами Таджикистана застрял на автотрассе республиканского значения "Екатеринбург-Алматы".
"Причиной поломки автобуса послужило замерзание дизельного топлива.
Силами ДЧС совместно с МИО, ДП и дорожной службой Костанайской области эвакуированы 55 человек, в том числе 6 детей в пункт обогрева", - сообщили в ведомстве.
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