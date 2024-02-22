Автобус с иностранцами застрял на трассе в Костанайской области

Костанайские спасатели эвакуировали иностранцев с автотрассы республиканского значения "Екатеринбург-Алматы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Близ села Карабалык Костанайской области автобус с гражданами Таджикистана застрял на автотрассе республиканского значения "Екатеринбург-Алматы".

"Причиной поломки автобуса послужило замерзание дизельного топлива.

Силами ДЧС совместно с МИО, ДП и дорожной службой Костанайской области эвакуированы 55 человек, в том числе 6 детей в пункт обогрева", - сообщили в ведомстве.