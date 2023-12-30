Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся на трассе в Актюбинской области

Спасателям экстренно пришлось эвакуировать граждан Узбекистана попавших в ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным ведомства, 29 декабря в 18:50 поступила информация об опрокидывании пассажирского автобуса на на автодороге "Карабутак-Костанай" Айтекебийского района Актюбиской области

"Пострадавших на месте нет. Пассажиры следовали по маршруту "Екатеринбург-Шымкент". На месте происшествия спасатели, МИО, сотрудники отдела полиции эвакуировали в районную мечеть 32 граждан Узбекистана", — сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели призывают следить за изменениями погоды, не выезжать на дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений на движение автотранспорта на дорогах.

Напомним, 30 декабря движение автотранспорта ограничено на 15 участках республиканских трасс в шести регионах страны.