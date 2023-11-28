Автобус насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске

Водитель маршрутного автобуса допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации ДП ВКО, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября около 6:00 на проспекте Абая.

"В районе автобусной остановки "Гаванский мостик" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель маршрутного автобуса допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте", - сообщили в ДП ВКО.

Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК.