Автобус насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске
Сегодня, 10:30
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Сегодня, 10:30Сегодня, 10:30
101Фото: yk-news.kz
Водитель маршрутного автобуса допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По информации ДП ВКО, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября около 6:00 на проспекте Абая.
"В районе автобусной остановки "Гаванский мостик" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель маршрутного автобуса допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте", - сообщили в ДП ВКО.
Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК.
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