  • 28 Ноября, 10:59
  • BAIGENEWS

Автобус насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске

Сегодня, 10:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
yk-news.kz Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30
101
Фото: yk-news.kz

Водитель маршрутного автобуса допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации ДП ВКО, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября около 6:00 на проспекте Абая.

"В районе автобусной остановки "Гаванский мостик" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель маршрутного автобуса допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте", - сообщили в ДП ВКО.

Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК.

Самое читаемое

Наверх