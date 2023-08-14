Автобус и джип загорелись после столкновения в Абайской области, есть погибший
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В Абайской области после столкновения загорелись пассажирский автобус Van Hool и автомобильToyota Land Cruiser, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
ДТП произошло ранним утром 14 августа в селе Урджар.
В результате лобового столкновения с автобусом у джипа загорелись сгораемые детали моторного отсека, панель приборов, покрышки, салон. У пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Семей-Маканчи, горели салон, панель приборов, передние колёса. 27 пассажиров автобуса самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей.
"В ходе тушения в автомобиле Toyota Land Cruiser обнаружено обгоревшее тело без признаком жизни, личность устанавливается", — сообщили в ДЧС.
Водителя и пассажира автобуса доставили в ЦРБ Урджарского района, пассажир после осмотра отпущена домой.
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