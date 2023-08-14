  • 14 Августа, 18:42
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Автобус и джип загорелись после столкновения в Абайской области, есть погибший

Сегодня, 18:24
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Абайской области после столкновения загорелись пассажирский автобус Van Hool и автомобильToyota Land Cruiser, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона. 

ДТП произошло ранним утром 14 августа в селе Урджар. 

В результате лобового столкновения с автобусом у джипа загорелись сгораемые детали моторного отсека, панель приборов, покрышки, салон. У пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Семей-Маканчи, горели салон, панель приборов, передние колёса. 27 пассажиров автобуса самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей.

"В ходе тушения в автомобиле Toyota Land Cruiser обнаружено обгоревшее тело без признаком жизни, личность устанавливается", — сообщили в ДЧС.

Водителя и пассажира автобуса доставили в ЦРБ Урджарского района, пассажир после осмотра отпущена домой. 

 

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