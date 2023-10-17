Автобус без тормозов сбил шесть человек в Шымкенте: водителю вынесли приговор

В Шымкенте суд вынес приговор в отношении водителя городского маршрутного автобуса, по вине которого погибли пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Крупное ДТП, произошло в Шымкенте 8 апреля. Автобус, оставленный водителем на конечной остановке, скатившись с горы, выехал на полосу встречного движения и сбил шесть человек, трое из которых погибли на месте, ещё двое умерли в больнице. Единственная выжившая в ДТП — 18-летняя Дарига Сейдалиева — осталась инвалидом. У девушки повреждён головной мозг и позвоночник, а также наблюдаются проблемы со зрением.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным следствия, работавший в тот день на маршруте водитель, совершив разворот на конечной маршрута, вышел из автотранспорта и оставил автобус на ручном тормозе. Но автобус при этом совершил самопроизвольное движение.

К уголовной ответственности за смерть пятерых человек был привлечен водитель транспортной компании Shymkent Bus 49-летний Хайрулла Юлдашев. Во время судебного разбирательства он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Он также на семь лет лишён водительских прав. Кроме того, с осуждённого будет взыскан материальный ущерб в пользу Дариги Сейдалиевой.

Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.