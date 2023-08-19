Авто "заминировал" пьяный павлодарец
Сегодня, 02:33
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Сегодня, 02:33Сегодня, 02:33
107Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Павлодаре задержали горожанина, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в автомобиле по улице Бектурова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.
Факт имел место 17 августа в 3 часа ночи. Был оцеплен определённый жилой участок. В ходе осмотра взрывные устройства и взрывчатые вещества не обнаружены.
Установлен мужчина, который находился в алкогольном опьянении. За данное правонарушение горожанин привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 438 КоАП РК "Заведомо ложный вызов специальных служб" с наложением штрафа в размере 30 МРП, а также по части 1 статьи 440 КоАП РК "За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Суд наложил штраф в размере 5 МРП.
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