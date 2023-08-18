Авто столкнулось с грузовиком: два человека погибли
Сегодня, 11:01
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Сегодня, 11:01Сегодня, 11:01
252Фото: iz.ru
На трассе в Северо-Казахстанской области произошло смертельное ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"17 августа около 21:45 часов на 431 км автодороги Астана — Петропавловск близ села Аралагаш произошло столкновение автомашины Toyota Hiace и грузовика MAN с полуприцепом. В результате столкновения обе автомашины уничтожены огнем. 52-летний водитель и 54-летний пассажир автомашины Toyota скончались на месте происшествия. 43-летний водитель MAN с различными травмами госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы; проводится тщательный осмотр и необходимые следственные действия.
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