Авто столкнулось с грузовиком: два человека погибли

На трассе в Северо-Казахстанской области произошло смертельное ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"17 августа около 21:45 часов на 431 км автодороги Астана — Петропавловск близ села Аралагаш произошло столкновение автомашины Toyota Hiace и грузовика MAN с полуприцепом. В результате столкновения обе автомашины уничтожены огнем. 52-летний водитель и 54-летний пассажир автомашины Toyota скончались на месте происшествия. 43-летний водитель MAN с различными травмами госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы; проводится тщательный осмотр и необходимые следственные действия.