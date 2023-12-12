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Авто с пьяным водителем упало с четвёртого этажа парковки

Сегодня, 05:18
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скриншот с видео/kazanfirst.ru Сегодня, 05:18
Сегодня, 05:18
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Фото: скриншот с видео/kazanfirst.ru

В Москве автомобиль марки Volkswagen Touareg с водителем в салоне упал с четвёртого этажа парковки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Рухнувшая машина повредила шлагбаум. На место происшествия приехала бригада скорой помощи.

"Травм серьёзных нет. Он (водитель) был пьян. В результате ДТП пострадавших нет, собщил ТАСС.

"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", — сказали в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.

Видео: t.me / SHOT

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