Авто с долгами на 40 млн тенге выявили в Астане

В Астане у водителя с многомиллионными долгами забрали автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения ОПМ "Безопасная дорога" полицейские остановили водителя автомобиля Subaru. Должника выявили в потоке транспортных средств посредством автоматизированной системы "Қорғау". За владельцем Subaru числилась задолженность по исполнительным производствам порядка 40 миллионам тенге. Кроме того, на водителя, который при вождении не пристегнулся ремнем безопасности, наложили административный штраф. Водителю выдали уведомление, автомобиль водворён на коммунальную стоянку.

В целях усиления дорожной безопасности с 5 по 29 февраля проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". С начала проведения ОПМ полицейские выявили более 12 тысяч нарушений ПДД. На коммунальную стоянку водворены 262 автомобиля и изъято 231 государственных номерных знаков.