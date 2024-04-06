Авто с четырьмя пассажирами едва не унесло талой водой в СКО
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
117Фото: скриншот с видео
Четверых человек, которых едва не унесло водой с затопленной трассы, спасли в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На автодороге местного значения "Саумалколь — Новоишимское — Червоное" в месте перелива талой воды через дорожное полотно спасателями ДЧС спасены четыре человека 2000, 2003, 2004, и 1996 годов рождения, которые опрометчиво решили проехать опасный участок, игнорируя явный риск для их жизни и здоровья", — сообщили в МЧС.
МЧС просит соблюдать правила безопасности во время прохождения паводкового периода, следовать рекомендациям ДЧС и МИО.
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