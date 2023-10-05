Авто премиум-класса для секретаря маслихата не позволили купить волонтёры Антикора
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Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции поделился итогами работы волонтёров, передаёт BaigeNews.kz.
Столичные волонтёры сэкономили 24 миллиона тенге госбджету, не позволив АО "Астана-Энергия" купить бульдозер за 171 миллион тенге.
В Туркестанской области добровольцы антикоровского движения сохранили в бюджете 27 миллионов тенге, заметив завышенные цены на составление проектно-сметной документации.
Акмолинские волонтёры изучали госзакупки и заметили 20 нарушений в системе электронного табелирования посещаемости детей в дошкольных организациях.
В Улытау по рекомендации волонтёров отменили запланированный закуп служебного автомобиля премиум-класса для секретаря маслихата на сумму почти 40 миллионов тенге.
В Актюбинской области волонтёры изучали вопрос вывоза бытовых отходов и выяснили, что монополист повысил тариф на свои услуги, а затем неправильно начислял суммы для оплаты. Из-за этого более 170 тысяч потребителей переплатили 42 миллиона тенге.
Волонтёры области Абай провели мониторинг сферы водоснабжения 166 сельских населенных пунктов. В результате, в 93 селах водопровод, проложенный в 2019-2021 годах, работает частично либо вовсе не функционирует.
Отмечается, что проект "Антикоррупционное волонтёрство" стартовал в августе. Желание участвовать выразили активисты со всех регионов страны. Наибольшее число неравнодушных людей оказалось в Алматы, Актюбинской и Жетысу областях.
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