Авто премиум-класса для секретаря маслихата не позволили купить волонтёры Антикора

Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции поделился итогами работы волонтёров, передаёт BaigeNews.kz.

Столичные волонтёры сэкономили 24 миллиона тенге госбджету, не позволив АО "Астана-Энергия" купить бульдозер за 171 миллион тенге.

В Туркестанской области добровольцы антикоровского движения сохранили в бюджете 27 миллионов тенге, заметив завышенные цены на составление проектно-сметной документации.

Акмолинские волонтёры изучали госзакупки и заметили 20 нарушений в системе электронного табелирования посещаемости детей в дошкольных организациях.

В Улытау по рекомендации волонтёров отменили запланированный закуп служебного автомобиля премиум-класса для секретаря маслихата на сумму почти 40 миллионов тенге.

В Актюбинской области волонтёры изучали вопрос вывоза бытовых отходов и выяснили, что монополист повысил тариф на свои услуги, а затем неправильно начислял суммы для оплаты. Из-за этого более 170 тысяч потребителей переплатили 42 миллиона тенге.

Волонтёры области Абай провели мониторинг сферы водоснабжения 166 сельских населенных пунктов. В результате, в 93 селах водопровод, проложенный в 2019-2021 годах, работает частично либо вовсе не функционирует.

Отмечается, что проект "Антикоррупционное волонтёрство" стартовал в августе. Желание участвовать выразили активисты со всех регионов страны. Наибольшее число неравнодушных людей оказалось в Алматы, Актюбинской и Жетысу областях.