  • 18 Апреля, 18:00
  • BAIGENEWS

Авто без дверей ездило по улицам Зайсана

Сегодня, 16:31
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: polisia.kz

Жителя Зайсана наказали за езду в автомобиле без дверей, передаёт BaigeNews.kz.

Момент нарушения Правил дорожного движения случайно попал в кадр по время съемки видеоролика.

В полиции заявили, что молодые люди, передвигавшиеся на автомобиле без передних и задних дверей, создали потенциально опасную ситуацию как для себя, так и для окружающих. 

20-летнего водителя привлекли к ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

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