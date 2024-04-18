Авто без дверей ездило по улицам Зайсана

Жителя Зайсана наказали за езду в автомобиле без дверей, передаёт BaigeNews.kz.

Момент нарушения Правил дорожного движения случайно попал в кадр по время съемки видеоролика.

В полиции заявили, что молодые люди, передвигавшиеся на автомобиле без передних и задних дверей, создали потенциально опасную ситуацию как для себя, так и для окружающих.

20-летнего водителя привлекли к ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.