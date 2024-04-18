Авто без дверей ездило по улицам Зайсана
Сегодня, 16:31
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Сегодня, 16:31Сегодня, 16:31
137Фото: polisia.kz
Жителя Зайсана наказали за езду в автомобиле без дверей, передаёт BaigeNews.kz.
Момент нарушения Правил дорожного движения случайно попал в кадр по время съемки видеоролика.
В полиции заявили, что молодые люди, передвигавшиеся на автомобиле без передних и задних дверей, создали потенциально опасную ситуацию как для себя, так и для окружающих.
20-летнего водителя привлекли к ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.
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