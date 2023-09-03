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Австралия отправила ледокол спасать заболевшего учёного

Сегодня, 13:55
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AUSTRALIAN ANTARCTIC PROGRAM Сегодня, 13:55
Сегодня, 13:55
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Фото: AUSTRALIAN ANTARCTIC PROGRAM

Австралия отправила в многодневный поход к Антарктиде ледокол, чтобы эвакуировать серьезно заболевшего ученого с ее антарктической станции Кейси. Послать самолет нельзя из-за суровой погоды: в Южном полушарии сейчас зима,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC-NEWS.

Как объявила организация Австралийская антарктическая программа (ААП), ледокол Nuyina вышел из порта Хобарт на южном острове Тасмания еще на прошлой неделе.

Подготовка к этой спасательной экспедиции, включая оснащение ледокола вертолетами, заняла несколько недель.

От Хобарта до станции Кейси — 3443 километра. Максимальная скорость ледокола — 18 узлов, или примерно 32 км/ч. То есть, даже по чистой воде, не пробиваясь сквозь льды, он дошел бы до пункта назначения примерно за пять дней.

ААП сообщила, что заболевший член антарктической экспедиции нуждается в помощи специалистов, но чем именно он заболел, не уточнила.

Рядом со станцией Кейси — одной из трех постоянных австралийских станций в Антарктиде — есть аэродром, но взлетно-посадочная полоса на нем устроена на льду, и, сейчас, в зимних условиях, пользоваться ею затруднительно. Как пишет австралийская пресса, на то, чтобы привести ее в рабочее состояние, понадобилось бы намного больше времени, чем пройдет до прибытия ледокола.

В зимнее время, в самых тяжелых условиях, на станции живут всего около 20 человек, и возможности оказания медицинской помощи там ограничены.

Фото: AUSTRALIAN ANTARCTIC PROGRAM

Перед отправкой в Антарктиду все члены австралийских экспедиций проходят тщательное медицинское обследование.

Эвакуация с самого неприветливого материка на планете бывает сложной, дорогой и даже опасной операцией и нередко требует сотрудничества нескольких стран.

Так, в декабре 2020 года США и Китай помогли Австралии эвакуировать члена е` антарктической экспедиции, а сама Австралия в том же году послала самолет, Airbus A319, чтобы вывезти заболевшего американского ученого со станции Макмердо.

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