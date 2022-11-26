Австралия обыграла Тунис на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Фото: t.me/sportilinet

Сборная Австралии одержала победу над командой Туниса на чемпионате мира по футболу в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Матч команд подгруппы D завершился со счётом 1:0 в пользу Австралии. Единственный мяч на 23-й минуте забил Митчелл Дьюк.

В итоге Австралия одержала первую победу на чемпионате мира и поднялась на второе место в группе D.

В первом туре сборнаяТуниса сыграла вничью с Данией со счётом 0:0, а Австралия потерпела поражение от Франции со счётом1:4.

В 22:00 в этой группе сыграют действующие чемпионы мира — Франция, а их соперником будет Дания.

В последнем туре Австралия встретится с Данией, а Франция — с Тунисом. Оба матча состоятся 30 ноября.