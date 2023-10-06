Авиастроение и космос: куда уходит произведённый в Павлодаре алюминий

Алюминий, производимый в Павлодаре, пользуется спросом не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Работники Казахстанского электролизного завода (КЭЗ) рассказали корреспонденту BaigeNews.kz, как готовятся превысить план по выпуску и растят специалистов для предприятия.

Казахстанский электролизный завод - единственный в стране производитель первичного алюминия. Здесь выпускают марки максимальной чистоты крылатого металла, такие как А8, А7, А7Э. Высокие показатели позволяют заключать договоры с партнёрами из разных стран.

"Это открыло дорогу для многих контрактов с другими странами, такими как Россия, Беларусь, Турция, Кыргызстан, Италия. Также мы покрываем 100 процентов внутреннего рынка, наш алюминий уходит на 11 предприятий Казахстана. Объём поставок на предприятия внутри республики за последние пять лет выросли почти в три с половиной раза. На этот год план составлял 250 тысяч тонн, но сейчас благодаря опыту и новым технологиям мы планируем выйти к концу 2023 года на 261 тысячу тонн первичного алюминия", - рассказал инженер-технолог цеха электролиза алюминия Никита Кот.

На КЭЗ поставляют глинозём с павлодарского алюминиевого завода. Создают в итоге первичный алюминий, который формуют в 20-килограммовые чушки. На предприятии отмечают, технологию изготовления подбирали долго, скрупулезно.

"Наш завод в составе ERG обеспечивает практически 100 процентов потребителей внутреннего рынка, создавая для них условия для развития и для нас условия для дальнейшей плодотворной работы и увеличения количества выпускаемого алюминия", - добавил Никита Кот.

Из продукции павлодарского КЭЗ делают кабели. Применяют крылатый металл для производства литых дисков для автомобилей, строительных профилей, в космической промышленности и авиастроении.

На предприятии заинтересованы в подготовке профессиональных кадров для своего же производства. А потому тесно сотрудничают с учебными заведениями. По словам эксперта по социальным вопросам КЭЗ Людмилы Кузнецовой, в Павлодаре второй год подряд выделяют по 35 миллионов тенге двум учебным заведениям. На эти деньги закупают оборудование для студентов, которое наглядно демонстрирует основы будущей профессии. Практический подход в обучении даёт возможность на выходе из колледжа получить специалиста с чётким представлением, чем ему предстоит заниматься на заводе.

"Заключаем договоры, перечисляем деньги, и они приобретают всё необходимое для того, чтобы студенты могли сразу посмотреть на оборудование, технологию, чтобы могли в процессе дуального обучения также сюда приехать и на месте знания использовать. В этом году, допустим, приобретается токарный станок. В прошлом году электротехническую лабораторию приобретали. В рамках меморандума КЭЗ именно этим занимается", - рассказала Людмила Кузнецова.

Готовят специалистов для алюминиевого кластера не только в двух учебных заведениях Павлодара. Евразийская группа подписала меморандум с Альянсом колледжей, в который входит 14 учебных заведений.