Авиарейсы в СУАР планируется запустить из аэропорта Семея

Планируется запуск авиарейсов из Семея в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР (СУАР), передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Отмечается, что это предусмотрено в Дорожной карте, направленной на раскрытие потенциала области Абай как ключевого транзитного узла между Казахстаном и Китаем.

"Планируется введение современного воздушного транспорта между Синьцзяном и областью Абай, что способствует улучшению инфраструктуры и усилению взаимовыгодных отношений. Международный аэропорт в городе Семей играет ключевую роль в этом процессе, предоставляя удобные пути сообщения", — указывается в сообщении.

Эти и другие вопросы обсуждались на встрече делегации области Абай с руководством Тарбагатайского округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

"Мы стремимся стать "золотым мостом", содействуя укреплению сотрудничества и развитию торгово-экономических связей. В целях стимулирования международного пассажиропотока и развития внешней торговли мы выступаем за открытие временных пунктов пропуска, обеспечивая соответствующую поддержку и благоприятные условия для развития данной инициативы. Мы также намерены создать эффективную инвестиционную среду и оказать всестороннюю поддержку в реализации новых проектов", - отметил аким Абайской области Нурлан Уранхаев.

Проекты по установлению транспортных связей с Китаем через железнодорожные маршруты, такие как "Аягоз-Тачэн", а также через использование сухого порта и реки Иртыш направлены на укрепление транзитного потенциала региона.