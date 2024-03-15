Авиарейсы на Алаколь запустят из Астаны и Алматы
Сегодня, 17:13
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Сегодня, 17:13Сегодня, 17:13
60Фото: пресс-служба Qazaq air
C 1 июня авиакомпания Qazaq Air запустит авиарейсы в Урджар из Алматы и Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Полёты будут выполняться с частотой четыре раза в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям) на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400.
Расписание:
IQ 505 Астана (08:25) – Урджар (10:10)
IQ 506 Урджар (14:30) – Астана (16:10)
IQ 363 Алматы (12:40) – Урджар (14:00)
IQ 364 Урджар (10:50) – Алматы (12:10)
Стоимость перелёта из Астаны составит от 24 317 тенге, из Алматы - от 16 954 тенге.
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