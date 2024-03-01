Авиарейс Алматы – Куала-Лумпур планируют открыть в марте
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Руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова заявила, что в марте запустят авиарейс Алматы – Куала-Лумпур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
По словам Галии Токсеитовой, на сегодня из Алматы можно вылететь в 42 направлениях. Безвизовый режим действует с 82 странами мира.
Также она сообщила, что после завершения строительства нового терминала общая пропускная способность воздушной гавани Алматы достигнет 14 миллионов пассажиров в год, и в 2024 году число иностранных туристов вырастет до 520 тысяч человек.
Кроме того, глава ведомства поделилась планами относительно увеличения количества мест размещения в южной столице. В Алматы ведется строительство 23 гостиниц на 3287 номеров на 208,4 миллиарда тенге. В 2024 году планируется завершение строительства семи гостиниц, остальные проекты будут завершены до 2027 года.
Токсеитова напомнила, что в настоящее время в мегаполисе насчитывается 345 гостиниц различных категорий. Всего номерной фонд города Алматы составляет – 11 454 единиц Единовременная вместимость гостиничных объектов превышает 21,8 тысяч койко-мест.
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