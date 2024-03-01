Авиарейс Алматы – Куала-Лумпур планируют открыть в марте

Руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова заявила, что в марте запустят авиарейс Алматы – Куала-Лумпур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

По словам Галии Токсеитовой, на сегодня из Алматы можно вылететь в 42 направлениях. Безвизовый режим действует с 82 странами мира.

Также она сообщила, что после завершения строительства нового терминала общая пропускная способность воздушной гавани Алматы достигнет 14 миллионов пассажиров в год, и в 2024 году число иностранных туристов вырастет до 520 тысяч человек.

Кроме того, глава ведомства поделилась планами относительно увеличения количества мест размещения в южной столице. В Алматы ведется строительство 23 гостиниц на 3287 номеров на 208,4 миллиарда тенге. В 2024 году планируется завершение строительства семи гостиниц, остальные проекты будут завершены до 2027 года.

Токсеитова напомнила, что в настоящее время в мегаполисе насчитывается 345 гостиниц различных категорий. Всего номерной фонд города Алматы составляет – 11 454 единиц Единовременная вместимость гостиничных объектов превышает 21,8 тысяч койко-мест.