Авиакомпания "Emirates" планирует открыть рейсы в Казахстан в 2024 году

Авиакомпания "Emirates" рассматривает вопрос открытия рейсов в Казахстан. Запуск рейсов может состояться уже в следующем году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет гражданской авиации МТ РК.

Представители авиакомпании "Emirates" во главе с Региональным менеджером по Ирану и Центральной Азии г-ном Мохаммедом Салимом Альхаммади, проинформировали, что авиакомпания планирует открыть рейсы в Казахстан в 2024 году.

Как отметили в КГА, сроки открытия рейсов связаны с поставками воздушных судов "Боинг-787" и "Эйрбас-А350".

Вместе с тем, в соответствии с договоренностями между авиационными властями Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов, между странами действует режим "открытое небо", согласно которому отсутствуют ограничения на выполнение рейсов между странами в части авиакомпаний, маршрутов, частот выполнения рейсов и емкости воздушных судов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество в целях открытия рейсов авиакомпанией "Emirates" в Республику Казахстан.