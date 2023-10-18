Авиакомпания "Emirates" планирует открыть рейсы в Казахстан в 2024 году
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Авиакомпания "Emirates" рассматривает вопрос открытия рейсов в Казахстан. Запуск рейсов может состояться уже в следующем году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет гражданской авиации МТ РК.
Представители авиакомпании "Emirates" во главе с Региональным менеджером по Ирану и Центральной Азии г-ном Мохаммедом Салимом Альхаммади, проинформировали, что авиакомпания планирует открыть рейсы в Казахстан в 2024 году.
Как отметили в КГА, сроки открытия рейсов связаны с поставками воздушных судов "Боинг-787" и "Эйрбас-А350".
Вместе с тем, в соответствии с договоренностями между авиационными властями Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов, между странами действует режим "открытое небо", согласно которому отсутствуют ограничения на выполнение рейсов между странами в части авиакомпаний, маршрутов, частот выполнения рейсов и емкости воздушных судов.
По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество в целях открытия рейсов авиакомпанией "Emirates" в Республику Казахстан.
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