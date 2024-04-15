Авиакомпании Казахстана и Армении получили право выполнять взаимные полёты без ограничений

В рамках официального визита президента Казахстана в Армению подписаны Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года и Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями двух стран. Что это даёт государствам, читайте в материале BaigeNews.kz.

В соответствии с подписанным меморандумом авиаперевозчики двух стран получили право выполнять пол`ты в разреш`нные пункты на территории Армении и Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, Туркестан, Актобе) с использованием 3-й, 4-й и 5-й степени "свободы воздуха" без ограничений по количеству частот, ёмкости и типам воздушного судна.

Кроме того, казахстанская сторона предоставила разрешение ООО "Армянские авиалинии" выполнять регулярные рейсы по маршруту Ереван – Ашхабад – Астана с коммерческими правами до конца 2027 года.

Пакет поправок в межправительственное Соглашение предусматривает создание разрешительной системы на автоперевозки грузов в/из третьих стран, а также освобождение казахстанских перевозчиков от дорожных и природоохранных выплат при двусторонних и транзитных грузоперевозках (на территории Республики Армения с каждого АТС взимается порядка 100 долларов экологического сбора).

По данным Минтранспорта РК, в 2023 году импортно-экспортные перевозки автомобильным транспортом между Казахстаном и Арменией составили 6 936 тонн, что на 21% больше показателя 2022 года (5 748 тонн). Основные перевозимые грузы – готовые продукты питания, чёрные и цветные металлы, машины, механизмы и оборудование.