Авиабилеты в Европу станут дешевле - Каирбек Ускенбаев

Мировые лоукостеры начнут летать транзитом через Казахстан, и цена авиабилетов значительно снизится, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

"Есть сегмент лоукостера. В рамках режима открытого неба мы будем разрешать, чтобы они, например, прилетели откуда-то и улетели куда-то, например, в Европу, в Турцию. Билеты будут гораздо дешевле, потому что это лоукостеры. Это планируется со следующего года. Они планируют с Азии прилетать, забирать, условно говоря, в Европу или в Турцию. Там понятно, что сервис услуг будет другим, потому что это лоукостеры. Но это будет признанные в мире лоукостеры", - сообщил министр.