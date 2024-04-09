Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме – МЧС РК

Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл доложил о паводковой обстановке на территории страны на 10:00 часов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. В данный час задействованы порядка 16 тысяч человек, более 2500 единиц техники, 441 водооткачивающих устройств, 131 плавательных средств. Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 85 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 8349 человек, из них 3809 ребенок", - сообщил Ерасыл.

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8 миллионов кубометров талой воды, проведена укладка более одной тысячи мешкотар и одной тонны инертного материала.

"В девяти регионах страны действуют 29 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанкскрй, Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской области", - проинформировал спикер.

На телефоны "Горячей линии" поступило 1 129 звонков, оказана экстренная психологическая помощь – 76.

Функционируют республиканский и областные оперативные штабы в 20 регионах.