Авария в Шахтинске: что происходит на шахтах АМТ? Видеорепортаж

Фото: Baigenews.kz/Сырым Рахимбеков

На прошлой неделе на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" случилась авария. При бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа, это повлекло гибель пяти горняков. После трагедии власти и общественность вновь стали поднимать проблемные для региона вопросы.



Как выбросы завода "АрселорМиттал Темиртау" влияют на экологию ? Соблюдают ли технику безопасности на шахтах ? И почему завод в Темиртау считается самым грязным в мире?

Съёмочная группа BaigeNews.kz съездила в Караганду и Шахтинск, чтобы разобраться в ситуации.