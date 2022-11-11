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  • Авария в Шахтинске: что происходит на шахтах АМТ? Видеорепортаж
Baigenews.kz/Сырым Рахимбеков Сегодня, 21:40
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Фото: Baigenews.kz/Сырым Рахимбеков

Авария в Шахтинске: что происходит на шахтах АМТ? Видеорепортаж

На прошлой неделе на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" случилась авария. При бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа, это повлекло гибель пяти горняков. После трагедии власти и общественность вновь стали поднимать проблемные для региона вопросы.
 
Как выбросы завода  "АрселорМиттал Темиртау"  влияют на экологию ? Соблюдают ли технику безопасности на шахтах ? И почему завод в Темиртау считается самым грязным в мире?

Съёмочная группа BaigeNews.kz съездила в Караганду и Шахтинск, чтобы разобраться в ситуации.

 

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#АрселорМиттал Темиртау #шахтеры #Караганда #Шахтинск
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 21:40
195
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