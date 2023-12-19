Котлы треснули на ТЭЦ в Жезказгане: горожане жалуются на холод в квартирах

На ТЭЦ в Жезказгане один за другим вышли из строя несколько котлов. Жители города жалуются, что мёрзнут в квартирах. Ситуацию прокомментировал аким Кайрат Шайжанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Омарова, 14, батареи еле тёплые, сидим с обогревателем", "32 квартал ни о каком тепле в квартирах не слышал, причем все дома по 9-й магистрали", "Тусупбекова, 17, в квартирах нет тепла, нам некуда звонить, никто не приходит", "Гарышкерлер, батареи еле тёплые, дома холодно. Быстрее бы уже март-апрель", - пишут люди в соцсетях.

Градоначальник сообщил, что на данный момент на ТЭЦ работают всего два котла.

"Температура в теплосетях на 10 градусов ниже нормы, то есть вместо нормы в 73 градуса, сейчас 63 градуса", - сказал он.

Вечером 18 декабря в котле №4 появилась трещина. Агрегат отключили и приступили к ремонту. Власти обещают, что перезапустят котёл сегодня к 20:00.

19 декабря в 7:15 трещину обнаружили в котле №5. Ремонтные работы планируют завершить к утру 20 декабря.

Котёл №6 вышел из строя 19 декабря в 10:15 часов, сломался двигатель дымоудаления. Ожидается, что его работа будет восстановлена ближе к полуночи.

"Сегодня ночью заработают четыре котла, температура нормализуется, ТЭЦ планирует запустить пятый котёл 20 декабря в 10:00", - говорится в сообщении на странице акимата Жезказгана в Instagram.