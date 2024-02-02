Авария на ТЭЦ Бишкека: уголовное дело возбудили по нескольким статьям

По факту происшествия на ТЭЦ Бишкека возбуждено уголовное дело. Признаков диверсии в случившемся не нашли. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

По данным надзорного органа, 2 февраля примерно в 3:00 из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами и несоблюдения правил безопасности на ТЭЦ Бишкека произошёл взрыв оборудования.

В результате пять работников с различными телесными повреждениями доставлены в медучреждения, приостановлена подача теплоснабжения в жилые дома и на предприятия города, государству причинён ущерб в особо крупном размере.

По данному факту прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 45 - "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", 317 - "Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов" и 337 - "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

Расследование дела поручено ГКНБ.

"В произошедшем признаки террористического акта и диверсии не усматриваются", - отметили в Генпрокуратуре.

Директор ТЭЦ Алпбек Садыров рассказал президенту Кыргызстана Садыру Жапарову детали аварии. По его словам, бригадам МЧС удалось потушить огонь и предотвратить его распространение на другие блоки ТЭЦ.

"Упал уровень воды, понизилась температура. Мы подавали электроэнергию в 415 МВт, после взрыва упало до 150. Окна выбило, крышу снесло, сэндвич-панели слетели. Сейчас мы стараемся удержать тепло, чтобы трубы не замерзли. У нас было три резервных котла. Даст Бог, скоро их задействуем. Подачу горячей воды остановили, отопление еще есть. Пока подаем 53%", - сказал Садыров.

Напомним, в ночь с 1 на 2 февраля на ТЭЦ Бишкека произошла авария - взорвался котёл. Четверых машинистов госпитализировали, двое из них находятся в реанимации с термическими ожогами. Все школы и детские сады 2 февраля переведены на онлайн-обучение. Кроме того, отключена горячая вода для поддержания работы ТЭЦ и тепловых сетей.

Из-за случившегося председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прервал визит в Казахстан.