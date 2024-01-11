Аварийная ситуация произошла на тепловых сетях в Караганде

В Караганде произошла аварийная ситуация на сетях теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

По информации ТОО "Караганда Жарык", в результате скачков напряжения происходили кратковременные остановки и самозапуск насосных агрегатов на тепловой насосной станции "Панель-Центр" на улице Дюсембекова. Из-за этого повысилось давление, и возник гидроудар. Всё это привело к дефекту на тепловых сетях по улице Ашимова.

Отмечается, что "Бригады ТОО "Теплотранзит Караганда" ведут работы по откачке воды в целях определения характера дефекта. На ликвидации дефекта задействованы две аварийный бригады и восемь единиц техники.