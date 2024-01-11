Аварийная ситуация произошла на тепловых сетях в Караганде
Сегодня, 08:32
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Сегодня, 08:32Сегодня, 08:32
175Фото: baigenews.kz
В Караганде произошла аварийная ситуация на сетях теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
По информации ТОО "Караганда Жарык", в результате скачков напряжения происходили кратковременные остановки и самозапуск насосных агрегатов на тепловой насосной станции "Панель-Центр" на улице Дюсембекова. Из-за этого повысилось давление, и возник гидроудар. Всё это привело к дефекту на тепловых сетях по улице Ашимова.
Отмечается, что "Бригады ТОО "Теплотранзит Караганда" ведут работы по откачке воды в целях определения характера дефекта. На ликвидации дефекта задействованы две аварийный бригады и восемь единиц техники.
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